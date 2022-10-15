Армия рф везет на фронт зенитные комплексы-«пенсионеры» С-60

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Армія росії продовжує звозити на фронт застарілу військову техніку. Експерти вказують про практично музейні експонати — 57-міліметрові зенітно-артилерійські комплекси С-60, розроблені понад 70 років тому.

Це зенітні установки С-60, які розроблені в 1940-х роках минулого століття, — повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Нагадаємо, С-60 — радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм. У Сухопутних військах радянської армії застосовувався до кінця 1980-х років. Останньою військовою частиною, на озброєнні якої стояв комплекс С-60, був 990-й зенітний артилерійський полк 201-ї мотострілецької дивізії. Морально застаріла С-60 в разі масованого застосування все ще здатна знищити сучасний літак класу винищувач-бомбардувальник, що було продемонстровано під час війни в Перській затоці 1991 року, коли іракські війська збили кілька американських та британських літаків.