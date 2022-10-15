Высокоточный снаряд Excalibur испепелил оккупантов на Херсонщине

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Ракурс

Роботу високоточного снаряду M982 Excalibur «Ескалібур» на Херсонському напрямку показали Збройні сили України. Аеророзвідники знайшли за допомогою дрона «Лелека-100» техніку окупантів, а артилеристи допомогли перетворити її на металобрухт. Відеозапис оприлюднив 15 жовтня благодійний фонд «Повернись живим».

Працювали високоточним керованим снарядом M982 Excalibur калібру 155 мм. Вести ним вогонь можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. Наприклад, з американської гаубиці M777 чи французької CAESAR, — додали в «Повернись живим».

Excalibur вражає об'єкти на відстані до 70 км. Має супутникову навігацію, а отже для влучного пострілу ціль не треба підсвічувати лазером. Необхідно лише знати її координати. Їх розвідують за допомогою безпілотників.

M982 Excalibur — 155-мм керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності, який наводиться за допомогою GPS і може вражати цілі на відстані до 60−70 км. Вага — 44 кг, вага бойової частини — 22 кг. Досвід застосування в Іраку засвідчив високу точність та ефективність зброї — 92% влучань були з похибкою менше чотирьох метрів. Вартість снаряда, залежно від модифікації може сягати понад 200 тис. дол.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Збройні сили України застосовують проти окупантів високоточні M982 Excalibur з гаубицями M777A2. Американське видання POLITICO у серпні повідомляло про намір США передати Україні ці високоточні боєприпаси для артилерії.