Я украинец, а украинцам не страшно – 9-летний киевлянин для СМИ Германии

https://racurs.ua/n175795-ya-ukrainec-a-ukraincam-ne-strashno-9-letniy-kievlyanin-dlya-smi-germanii.html

Ракурс

Дев’ятирічний хлопчик Аскольд розповів про нещодавній обстріл дитячого майданчика у парку ім. Шевченка в Києві. На місці його улюбленої гойдалки тепер вирва від ракети. Інтерв’ю хлопчика біля зруйнованого російською ракетою дитячого майданчика в київському парку опублікував німецький телеканал Das Erste.

Мені було дуже боляче. Я не міг собі уявити, що це сталося… Я просто думав, що ці качелі колись розберуть, а не те, що вони вибухнуть, — розповів хлопець.

Кореспондент запитав у хлопчика, чи він не відчуває страху і чому.