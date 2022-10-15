В российском Приморье на заборе обнаружили тело мертвого военкома

https://racurs.ua/n175794-v-rossiyskom-primore-na-zabore-obnarujili-telo-mertvogo-voenkoma.html

Ракурс

Після підпалів військкоматів в росії, які тривають впродовж останніх місяців, нині почали спостерігатися дивні смерті воєнкомів.

«Повісився» військовий комісар партизанського та лазівського районів примор’я роман малік, — повідомляє 15 жовтня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Водночас, у місті Черкеськ на півдні росії невідомі підпалили черговий військкомат. Пропаганда рф намагається спростувати цю інформацію. Згодом стало відомо, що Росгвардія посилила охорону військкоматів «у зв’язку з почастішанням випадків нападу» на них.

Нагадаємо, у червні в росії стався черговий підпал військового об'єкта — дерев’яного сараю у Владивостоці. Загалом кількість підпалів військових комісаріатів в росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну наближається до 20. 4 червня дві пожежі сталися сьогодні у росії. Зокрема, у Комсомольську-на-Амурі палало управління Росгвардії, на ганку якого місцевий мешканець підпалив каністру з бензином. Того ж дня у Тюмені горіла триповерхова будівля автобази обласної думи.