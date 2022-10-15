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Я українець, нам не страшно, я ще й не таке бачив - 9-річний киянин для ЗМІ Німеччини
Я українець, нам не страшно, я ще й не таке бачив — 9-річний киянин для ЗМІ Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n175795-ya-ukrayinec-nam-ne-strashno-ya-sche-y-ne-take-bachyv-9-richnyy-kyyanyn-dlya-zmi-nimechchyny.htmlРакурс
Дев’ятирічний хлопчик Аскольд розповів про нещодавній обстріл дитячого майданчика у парку ім. Шевченка в Києві. На місці його улюбленої гойдалки тепер вирва від ракети. Інтерв’ю хлопчика біля зруйнованого російською ракетою дитячого майданчика в київському парку опублікував німецький телеканал Das Erste.
Мені було дуже боляче. Я не міг собі уявити, що це сталося… Я просто думав, що ці качелі колись розберуть, а не те, що вони вибухнуть, — розповів хлопець.
Кореспондент запитав у хлопчика, чи він не відчуває страху і чому.
Ні… Тому що я українець, а українцям нічого не страшно. Тому мені й нічого не страшно. Бо я вже й не таке бачив. Я бачив, коли їхав в Бучу, прострелені будинки… Я бачив кулі. Там була церква пробита кулями, — впевнено відповіла дитина.
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