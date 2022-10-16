ВСУ успешно поразили 27 районов сосредоточения сил противника. Фото: оперативный ВСУ

https://racurs.ua/n175812-vsu-uspeshno-porazili-27-rayonov-sosredotocheniya-sil-protivnika-genshtab.html

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Українські військові за 15 жовтня відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Авіація Повітряних сил доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також восьми позицій російських зенітних ракетних комплексів. А українська ППО «приземлила» шість безпілотників та один вертоліт. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 16 жовтня.

А ракетні війська й артилерія українського війська за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, сім об'єктів ППО противника та інші військові цілі.

Також Генштаб підтвердив інформацію про знищення складу боєприпасів та поранення понад 20 окупантів в Марфополі Запорізької області. А в Токмаку артилерія ЗСУ знищили 10 одиниць військової техніки, до 40 військовослужбовців рф дістали поранення. У населеному пункті Пологи були поранені до 30 окупантів. Сім одиниць ворожої техніки було знищено в Кам’янці-Дніпровській. Тут же ж поранення дістали 40 росіян. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

Упродовж 15 жовтня окупанти завдали п’ять ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстріли потрапили, зокрема, Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області, Глушківка на Харківщині, Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області, Дмитрівка на Київщині, Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.

Артилерія різних типів, танки та міномети ворога гатили по 56 населених пунктах на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, але з білорусі зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування дронів-камікадзе Shahed -136.

Нагадаємо, 14 жовтня Збройні сили України знищили значну частину російського озброєння та військової техніки в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області. Ця ворожа техніка та озброєння транспортувалася залізничним транспортом.