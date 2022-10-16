ВСУ поразили семь позиций оккупантов в Запорожской области. Фото:

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Ракурс

Артилерія, ракетні війська та авіація Збройних сил України продовжує завдавати нищівних ударів по ворожих об'єктах на окупованих територіях.

Зокрема, в Запорізькій області українські військові уразили сім позицій окупантів. Було знищено живу силу ворога, зенітно-ракетні комплекси, склади з боєприпасами та військову техніку. Про це 16 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

Збройні сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів, —написав він.

За інформацією мелітопольського мера, за останні дні неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. Також українські військові спопелили 10 одиниць військової техніки та поранили до 40 військовослужбовців у Токмаку. А в Пологах внаслідок ударів поранення дістали 30 загарбників.

Крім того, сім одиниць військової техніки були знищені в Кам’янці-Дніпровській, а 40 солдатів рф поранено. У районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак було уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих громадян рф. А поблизу Бердянська ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні комплекси С-300.

Зазначається, що кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що 15 жовтня авіація Повітряних сил доби завдала 32 удари й уразила 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також восьми позицій російських зенітних ракетних комплексів. А ракетні війська й артилерія накрили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, сім об'єктів ППО противника та інші військові цілі.