После новых обстрелов в Украине могут произойти аварийные отключения электричества

https://racurs.ua/n175861-posle-novyh-obstrelov-v-ukraine-mogut-proizoyti-avariynye-otklucheniya-elektrichestva.html

Ракурс

Після нових обстрілів України російськими окупаційними військами, що сталися 17 жовтня, в країні можуть бути аварійні відключення електрики.

Про це у телеграмі повідомила головна енергетична компанія країни «Укренерго».

Внаслідок терористичної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України, — йдеться у повідомленні.

Наразі ремонтні бригади компанії працюють над усуненням наслідків.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація знаходиться під контролем, проте не виключили, що можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень. У компанії закликали громадян країни дуже економно витрачати електроенергію, особливо у вечірній час.

Іранські дрони у понеділок пошкодили одну з електростанцій компанії «ДТЕК». За попередньою інформацією, троє людей дістали поранення. Їм оперативно надали меддопомогу і доправили до лікарні.

Раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що нові удари рашистів по енергетичних об'єктах призвели до знеструмлення сотень населених пунктів України. Прем'єр закликав українців заради стабілізації енергосистеми «згуртовано та свідомо підійти до економного споживання електроенергії». Особливо це стосується годин пікового навантаження на енергосистему.