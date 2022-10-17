Во время акции протеста, фото: «Суспільне»

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У Києві під будівлею посольства Ірану в Україні сьогодні, 17 жовтня, відбулася акція протесту через обстріли української території, яку росія здійснює за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Зокрема, учасники акції розкидали напроти посольства каміння з будинку, в який сьогодні влучив дрон-камікадзе. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Також активісти розгорнули банери англійською та фарсі (офіційна мова Ірану) із закликом зупинити вбивства та тероризм. В такий спосіб вонинамагалися донести до керівництва Ірану, що надання росії зброї — це недружній крок, який суперечить офіційному нейтралітету Ірану у війні проти України.

Одна з учасниць акції, громадянка України, принесла на протест іранський паспорт. За словами жінки — це паспорт її сина. Вона пояснила, що цим хоче продемонструвати — іранські дрони атакують і громадян країни.

Джерело: «Суспільне»