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Ракурс
Канада ввела новые санкции против россии, фото: «Минфин»

Канада расширила антироссийские санкции — детали

17 окт 2022, 23:00
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Уряд Канади запровадив нові санкції проти росії.





До них потрапили одна юридична та 34 фізичних осіб, причетних до поширення російської дезінформації та пропаганди. Про це повідомляє прес-служба уряду Канади.

Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму, — вказано в повідомленні.

У цьому переліку опинився пропагандистський «патріотичний» телеканал «Звєзда», який належить міністерству оборони рф. Також під санкції потрапили такі відомі особи:

  • актори Сергій Безруков і Владімір Машков;
  • телеведуча Тіна Канделакі, яка у лютому 2022 року відкрито підтримала російське вторгнення в Україну. Також санкції запровадили щодо її дітей Меланії та Леонтія Кондрахіних;
  • телеведуча російського державного телебачення Наіля Аскер-Заде;
  • помічник російського диктатора володимира путіна Володимир Мединський.

Після російської окупації Криму у 2014 році Канада запровадила санкції проти загалом понад 1,8 тис. фізичних та юридичних осіб. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого цього року під санкції Канади потрапили ще понад 1,4 тис. фізичних та юридичних осіб з росії, білорусі та України.

Источник: Ракурс


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