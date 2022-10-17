Канада расширила антироссийские санкции — деталиhttps://racurs.ua/n175876-kanada-rasshirila-antirossiyskie-sankcii-detali.htmlРакурс
Уряд Канади запровадив нові санкції проти росії.
До них потрапили одна юридична та 34 фізичних осіб, причетних до поширення російської дезінформації та пропаганди. Про це повідомляє прес-служба уряду Канади.
Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму, — вказано в повідомленні.
У цьому переліку опинився пропагандистський «патріотичний» телеканал «Звєзда», який належить міністерству оборони рф. Також під санкції потрапили такі відомі особи:
- актори Сергій Безруков і Владімір Машков;
- телеведуча Тіна Канделакі, яка у лютому 2022 року відкрито підтримала російське вторгнення в Україну. Також санкції запровадили щодо її дітей Меланії та Леонтія Кондрахіних;
- телеведуча російського державного телебачення Наіля Аскер-Заде;
- помічник російського диктатора володимира путіна Володимир Мединський.
Після російської окупації Криму у 2014 році Канада запровадила санкції проти загалом понад 1,8 тис. фізичних та юридичних осіб. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого цього року під санкції Канади потрапили ще понад 1,4 тис. фізичних та юридичних осіб з росії, білорусі та України.