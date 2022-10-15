Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Против России ввели новый пакет санкций, фото: Jernej Furman

Украина присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС

15 окт 2022, 15:20
999

Україна та ще сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС запровадити восьмий пакет санкцій проти росії, яке було ухвалене на початку жовтня.





Про це повідомляється у прес-релізі Ради Євросоюзу.

Зазначається, що окрім України, до санкцій приєдналися:

  • країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія та Албанія;
  • потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина;
  • країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Зазначається, що країни, які приєдналися до санкцій, забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС

Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його, — наголошують у Раді ЄС.

Восьмий пакет антиросійських санкцій ЄС включає:

  • обмеження цін на нафту;
  • нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів;
  • санкції проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб, втягнутих у війну з Україною.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров