Украина присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС

Против России ввели новый пакет санкций, фото: Jernej Furman

https://racurs.ua/n175799-ukraina-prisoedinilas-k-novomu-paketu-antirossiyskih-sankciy-es.html

Ракурс

Україна та ще сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС запровадити восьмий пакет санкцій проти росії, яке було ухвалене на початку жовтня.

Про це повідомляється у прес-релізі Ради Євросоюзу.

Зазначається, що окрім України, до санкцій приєдналися:

країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія та Албанія;

потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина;

країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Зазначається, що країни, які приєдналися до санкцій, забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС

Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його, — наголошують у Раді ЄС.

Восьмий пакет антиросійських санкцій ЄС включає: