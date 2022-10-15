Украина присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС

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Против России ввели новый пакет санкций, фото: Jernej Furman
Украина присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕСhttps://racurs.ua/n175799-ukraina-prisoedinilas-k-novomu-paketu-antirossiyskih-sankciy-es.htmlРакурс
Україна та ще сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС запровадити восьмий пакет санкцій проти росії, яке було ухвалене на початку жовтня.
Про це повідомляється у прес-релізі Ради Євросоюзу.
Зазначається, що окрім України, до санкцій приєдналися:
- країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія та Албанія;
- потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина;
- країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
Зазначається, що країни, які приєдналися до санкцій, забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС
Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його, — наголошують у Раді ЄС.
Восьмий пакет антиросійських санкцій ЄС включає:
- обмеження цін на нафту;
- нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів;
- санкції проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб, втягнутих у війну з Україною.
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