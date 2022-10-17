Украинские пограничники сбили российский дрон, фото: Госпогранслужба

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Ракурс

Українські прикордонники пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон, яким рашисти намагалися атакувати Чернігівську область.

Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковані фото збитого дрона.

Неподалік від кордону з росією окупанти запустили коптер, щоб скинути вибуховий пристрій. Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня рашисти кілька разів атакували Україну дронами-камікадзе.