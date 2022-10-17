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Ракурс
Українські прикордонники збили російський дрон, фото: Держприкордонслужба

Прикордонники зі стрілецької зброї збили російський дрон із вибухівкою (ФОТО)

17 жов 2022, 22:30
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Українські прикордонники пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон, яким рашисти намагалися атакувати Чернігівську область.





Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковані фото збитого дрона.

Неподалік від кордону з росією окупанти запустили коптер, щоб скинути вибуховий пристрій. Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас, — зазначається в повідомленні.

Українські прикордонники збили російський дрон, фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, 17 жовтня рашисти кілька разів атакували Україну дронами-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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