Будет ли воевать беларусь на стороне россии — прогноз ISW

https://racurs.ua/n175916-budet-li-voevat-belarus-na-storone-rossii-prognoz-isw.html

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Білорусь надає свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну. Аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW) спрогнозували, чи воюватиме білорусь на боці росії проти України.

Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці росії, — йдеться у звіті ISW.

Водночас моніторингова група «Беларускі гаюн» оприлюднила звіт про активність силовиків самопроголошеного президента олександра лукашенка та армії росії на території білорусі впродовж доби. Зафіксовано переміщення тентових КамАЗів, БТР, бензовозів, колон вантажних машин армії білорусі. Також вчора активно літали гелікоптери Мі-8, Мі-24, літаки Іл-76, Ан-26. На аеродромі «Ліда» та в Барановичах проходили тренувальні польоти літаків та винищувачів. На станції «Заслонове» стояв ешелон із бензовозами, Уралами, МАЗами, САУ 2С5 «Гіацинт-С», медичними МТ-ЛБ, ПЗМ-2, 10 БМП (БРМ), польовими кухнями.

Нагадаємо, впродовж 10−16 жовтня у білорусі розпочалося розгортання «регіонального угруповання військ» та прибуття перших ешелонів із російськими. Також минулого тижня стартувало активне вивезення білоруської військової техніки та боєприпасів до росії. Окрім цього, в підконтрольну воєнному злочинцю володимиру путіну країну прилетіли транспортні літаки армії рф та була оголошена раптова перевірка збройних сил білорусі, проведена ротація військових підрозділів, які виконували завдання щодо «посилення охорони державного кордону».