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Ракурс
Свыше 220 «Шахидов» уничтожили ВСУ за месяц

Свыше 220 «Шахидов» уничтожили ВСУ за месяц

19 окт 2022, 12:10
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Збройні сили України збили вже 223 дрони-камікадзе Shahed-136 від початку використання російською армією цих безпілотників іранського виробництва.





Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 19 жовтня із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року у Куп’янську), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу, — йдеться у повідомленні.

До знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які воєнні злочинці росії маркують як «Герань-2», залучаються українські зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

Источник: Ракурс


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