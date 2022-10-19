Понад 220 “Шахідів” знищили ЗСУ за місяць

https://racurs.ua/ua/n175921-ponad-220-shahidiv-znyschyly-zsu-za-misyac.html

Ракурс

Збройні сили України збили вже 223 дрони-камікадзе Shahed-136 від початку використання російською армією цих безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 19 жовтня із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року у Куп’янську), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу, — йдеться у повідомленні.

До знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які воєнні злочинці росії маркують як «Герань-2», залучаються українські зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.