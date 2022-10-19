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Понад 220 “Шахідів” знищили ЗСУ за місяць
Понад 220 «Шахідів» знищили ЗСУ за місяцьhttps://racurs.ua/ua/n175921-ponad-220-shahidiv-znyschyly-zsu-za-misyac.htmlРакурс
Збройні сили України збили вже 223 дрони-камікадзе Shahed-136 від початку використання російською армією цих безпілотників іранського виробництва.
Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 19 жовтня із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року у Куп’янську), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу, — йдеться у повідомленні.
До знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які воєнні злочинці росії маркують як «Герань-2», залучаються українські зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.
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