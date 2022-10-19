россия разместила в Черном море два носителя «калибров»

Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n175931-rossiya-razmestila-v-chernom-more-dva-nositelya-kalibrov.html

Ракурс

У Чорному морі чисельність російського корабельного угруповання становить 10 кораблів і катерів.

Вони маневрують вздовж узбережжя тимчасово окупованого півострова. Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомило Оперативне командування «Південь».

2 великі десантні кораблі та 2 носії крилатих ракет, у тому числі підводний, — в готовності до пуску 12 «калібрів», — вказано у повідомленні.

Наголошується, що загроза завдання ворогом ракетних та авіаударів, а також застосування дронів-камікадзе, залишається високою. Зазначається, що ворог може завдавати такі удари з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Криму, а також з напрямку Чорного і Каспійського морів.

Нагадаємо, сьогодні вдень рашисти здійснили новий масований ракетний удар по Україні.