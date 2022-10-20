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Эксперт росТВ попросил ведущих молчать об иранских дронах, потому что власти не признают их поставки (ВИДЕО)
Эксперт росТВ попросил ведущих молчать об иранских дронах, потому что власти не признают их поставки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175964-ekspert-rostv-poprosil-veduschih-molchat-ob-iranskih-dronah-potomu-chto-vlasti-ne-priznaut.htmlРакурс
Російський військовий аналітики Пухов не знав, що йому ввімкнули мікрофон і проговорився про іранські дрони-камікадзе в прямому ефірі.
Ми з вами човен не будемо розгойдувати, тому я вас сильно прошу сильно на цих іранських… Як у класика: «Ж*па є, а слова немає", так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада це не визнає, — сказав Пухов, доки його підводили до студії російського телеканалу.
Пухов — член громадської ради при міноборони рф. У прямому ефірі російського телебачення він попросив не говорити про іранські безпілотники.
В Ірані запевняють, що продають росії зброю, а де її використовують — це питання не до них. Там наголошують, що не підтримують жодну зі сторін і закликають до дипломатичного врегулювання війни в Україні.
Однак на Заході вважають такі продажі порушенням резолюції Ради безпеки ООН, яка наклала санкції на Іран і погодила ухвалення ядерної угоди. На початку року Захід вів перемовини з Іраном щодо відновлення цієї угоди, але вони зайшли у глухий кут, а через продаж зброї росії можуть бути повністю зірвані.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив постачання — навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів. Україна готується розірвати дипвідносини з Тегераном.
За даними американської розвідки, тепер Іран готується поставити росіянам свої балістичні ракети. Тегеран готовий постачати росії ракети для війни в Україні Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км.
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