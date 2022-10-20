Эксперт росТВ попросил ведущих молчать об иранских дронах, потому что власти не признают их поставки (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n175964-ekspert-rostv-poprosil-veduschih-molchat-ob-iranskih-dronah-potomu-chto-vlasti-ne-priznaut.html

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Російський військовий аналітики Пухов не знав, що йому ввімкнули мікрофон і проговорився про іранські дрони-камікадзе в прямому ефірі.

Ми з вами човен не будемо розгойдувати, тому я вас сильно прошу сильно на цих іранських… Як у класика: «Ж*па є, а слова немає", так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада це не визнає, — сказав Пухов, доки його підводили до студії російського телеканалу.

Пухов — член громадської ради при міноборони рф. У прямому ефірі російського телебачення він попросив не говорити про іранські безпілотники.

В Ірані запевняють, що продають росії зброю, а де її використовують — це питання не до них. Там наголошують, що не підтримують жодну зі сторін і закликають до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Однак на Заході вважають такі продажі порушенням резолюції Ради безпеки ООН, яка наклала санкції на Іран і погодила ухвалення ядерної угоди. На початку року Захід вів перемовини з Іраном щодо відновлення цієї угоди, але вони зайшли у глухий кут, а через продаж зброї росії можуть бути повністю зірвані.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив постачання — навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів. Україна готується розірвати дипвідносини з Тегераном.

За даними американської розвідки, тепер Іран готується поставити росіянам свої балістичні ракети. Тегеран готовий постачати росії ракети для війни в Україні Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км.