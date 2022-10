Хотите ли вы видеть путина в тюрьме? У главы МИД Эстонии есть оригинальный ответ

https://racurs.ua/n175963-hotite-li-vy-videt-putina-v-turme-u-glavy-mid-estonii-est-originalnyy-otvet-video.html

Ракурс

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу оригінально відповів на запитання німецької журналістки Deutsche Welle про майбутнє російського президента путіна.

Чи хотіли б ви побачити путіна у в’язниці? — запитала журналіст у міністра.

Рейнсалу на кілька секунд замислився і коротко відповів: «У пеклі».

Англійською це прозвучало, наче рима: «Would you like to see Vladimir Putin go to jail. — To hell».

Рейнсалу також повідомив, що Німеччина та Захід мають негайно наростити зусилля щодо постачання України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти рф. Міністр нагадав, що війна росіян в Україні — це геноцид, причому путін не робить з цього секрету.

Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим, — сказав Рейнсалу.

У жовтні міністр сказав, що «досить уже спроб утихомирити агресора, вони вже призвели до геноциду». І привітав від імені Естонії вибух на Кримському мості.

Естонія однією з перших у світі закрила росіянамв’їзд до своєї країни з шенгенськими візами