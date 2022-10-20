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Ракурс
Чи місце путіну за ґратами? Глава МЗС Естонії має оригінальну відповідь

Чи місце путіну за ґратами? Глава МЗС Естонії має оригінальну відповідь (ВІДЕО)

20 жов 2022, 14:49
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Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу оригінально відповів на запитання німецької журналістки Deutsche Welle про майбутнє російського президента путіна.





Чи хотіли б ви побачити путіна у в’язниці? — запитала журналіст у міністра.

Рейнсалу на кілька секунд замислився і коротко відповів: «У пеклі».

Англійською це прозвучало, наче рима: «Would you like to see Vladimir Putin go to jail. — To hell».

Рейнсалу також повідомив, що Німеччина та Захід мають негайно наростити зусилля щодо постачання України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти рф. Міністр нагадав, що війна росіян в Україні — це геноцид, причому путін не робить з цього секрету.

Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим, — сказав Рейнсалу.

У жовтні міністр сказав, що «досить уже спроб утихомирити агресора, вони вже призвели до геноциду». І привітав від імені Естонії вибух на Кримському мості.

Естонія однією з перших у світі закрила росіянам в’їзд до своєї країни з шенгенськими візами.

Джерело: Ракурс


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