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Чи місце путіну за ґратами? Глава МЗС Естонії має оригінальну відповідь
Чи місце путіну за ґратами? Глава МЗС Естонії має оригінальну відповідь (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175963-chy-misce-putinu-za-ratamy-glava-mzs-estoniyi-maie-oryginalnu-vidpovid-video.htmlРакурс
Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу оригінально відповів на запитання німецької журналістки Deutsche Welle про майбутнє російського президента путіна.
Чи хотіли б ви побачити путіна у в’язниці? — запитала журналіст у міністра.
Рейнсалу на кілька секунд замислився і коротко відповів: «У пеклі».
Англійською це прозвучало, наче рима: «Would you like to see Vladimir Putin go to jail. — To hell».
Рейнсалу також повідомив, що Німеччина та Захід мають негайно наростити зусилля щодо постачання України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти рф. Міністр нагадав, що війна росіян в Україні — це геноцид, причому путін не робить з цього секрету.
Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим, — сказав Рейнсалу.
У жовтні міністр сказав, що «досить уже спроб утихомирити агресора, вони вже призвели до геноциду». І привітав від імені Естонії вибух на Кримському мості.
Естонія однією з перших у світі закрила росіянам в’їзд до своєї країни з шенгенськими візами.
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