Центральним областям України загрожує аварійне відключення від мережі - енергетики просять економити струм

https://racurs.ua/ua/n175962-centralnym-oblastyam-ukrayiny-zagrojuie-avariyne-vidkluchennya-vid-mereji-energetyky-prosyat.html

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З 10 жовтня Росія завдала приблизно 300 ударів по енергосистемі України.

Міністр енергетики Герман Галущенко 20 жовтня в ефірі національного телемарафону наголосив на важливості економити електроенергію.

З минулого понеділка і по сьогодні ми маємо вже сумарно під 300 ударів по енергосистемі: ракетами, артилерією і дронами. Безумовно, йде підготовка — що робити у разі драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення, ніж ми робимо зараз, — сказав Галущенко.

За його словами, в перші дні масованих обстрілів українці змогли знизити споживання на 10% — цей відсоток важливо збільшити хоча б до 20%.

У випадку, якщо не вдасться досягти бажаних результатів, влада буде змушена використовувати віялові відключення світла.