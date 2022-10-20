Центральным областям Украины грозит аварийное отключение от сети — энергетики просят экономить токhttps://racurs.ua/n175962-centralnym-oblastyam-ukrainy-grozit-avariynoe-otkluchenie-ot-seti-energetiki-prosyat-ekonomit-tok.htmlРакурс
З 10 жовтня Росія завдала приблизно 300 ударів по енергосистемі України.
Міністр енергетики Герман Галущенко 20 жовтня в ефірі національного телемарафону наголосив на важливості економити електроенергію.
З минулого понеділка і по сьогодні ми маємо вже сумарно під 300 ударів по енергосистемі: ракетами, артилерією і дронами. Безумовно, йде підготовка — що робити у разі драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення, ніж ми робимо зараз, — сказав Галущенко.
За його словами, в перші дні масованих обстрілів українці змогли знизити споживання на 10% — цей відсоток важливо збільшити хоча б до 20%.
У випадку, якщо не вдасться досягти бажаних результатів, влада буде змушена використовувати віялові відключення світла.
«Укренерго» в обідню пору 20 жовтня розповсюдило екстрене повідомлення: у центральних областях України можливе вимкнення електрики через збільшення рівня її споживання.
Йдеться про столицю, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області. Ці регіони закликають терміново зменшити споживання електроенергії.
Компанія ДТЕК 19 жовтня повідомила, що росія продовжує завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ще два енергетичні об'єкти ДТЕК «Енерго» зазнали обстрілів. Таким чином, у середу від атак терористів рф постраждали три підприємства компанії. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, повідомляють в прес-службі компанії.
Другий тиждень поспіль російські війська здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури України, використовують ракети та дрони іранського виробництва. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики.