Норвегия обвинила российские спецслужбы в запуске дронов над страной

https://racurs.ua/n175961-norvegiya-obvinila-rossiyskie-specslujby-v-zapuske-dronov-nad-stranoy.html

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Влада Норвегії заявила про причетність російських спецслужб до запуску дронів над країною.

Після того, як 19 жовтня у Норвегії було затримано вже сьомого росіянина за запуск дронів, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе заявив, що за серією «неприйнятних» польотів безпілотників у країні стоять іноземні розвідувальні служби.

Влада Норвегії підозрює причетність росії до експлуатації безпілотних літальних апаратів, які можна використовувати для шпигунства або просто для наведення страху, — додав заступник начальника служби безпеки поліції Норвегії Хедвіг Мо.

Раніше у Норвегії спіймали російських шпигунів. Четверо осіб приїхали в Норвегію з Фінляндії і назвалися туристами. Поліція затримала чотирьох громадян рф на півночі країни. Вони фотографували заборонені об'єкти. У них знайшли багато фототехніки й світлин. Росіяни фотографували декілька військових об'єктів, нафтових і промислових виробництв і найбільші гідроелектростанції Норвегії.

Андрій Якунін, син колишнього керівника російської залізниці та близького друга президента володимира путіна Володимира Якуніна, був заарештований 17 жовтня в Гаммерфесті на півночі Норвегії.

Підозрюваний зізнався, що керував безпілотником на Шпіцбергені, — повідомила представниця поліції Аня Міккельсен.

Якуніна помістили під варту на два тижні, у нього конфіскували дрони та електроніку. Він став сьомим російським громадянином, заарештованим за останні кілька днів за підозрою в незаконних польотах безпілотників або фотографуванні заборонених об'єктів скандинавської країни.

Для іноземної розвідки неприйнятно літати безпілотниками над норвезькими аеропортами, — сказав Сторе норвезькому громадському мовнику NRK.

Дрон помітили поблизу аеропорту Бергена, другого за величиною міста Норвегії, який ненадовго призупинив авіасполучення. Аеропорт Бергена, розташований поблизу головної військово-морської бази Норвегії.

Крім того, російська православна церква скуповує в Норвегії будинки з видом на військові бази.

Зокрема, журналісти встановили, що нещодавно РПЦ, яка схвалює геноцид українців, придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії. З одного з них відкривається повний краєвид на найважливішу Військово-морську базу країни — Хааконсверн.