Власти показали разрушенные атаками 22 октября энергообъекты

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Ракурс

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації показав наслідки ракетного удару по енергетичному об'єкту області.

На Рівненщині без світла залишилися майже 180 тис. абонентів.

Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 співробітників служби.

Дякую нашим рятувальникам за пекельний та героїчний труд. Низькій уклін вашим зусиллям, самопожертві та відданості справі, — написав Віталій Коваль.

У Луцьку росіяни завдали удару по об'єкту енергетики трьома ракетами Х-101. Подальше відновлення інфраструктури неможливе. Об‘єкт знищено, повідомив мер Ігор Поліщук.

Місто Ковель, що на Волині, декілька днів може бути без світла. Відновити роботу об'єкта критичної інфраструктури, куди сьогодні відбулося точне влучання, ймовірно, не вдасться.

ППО ПК «Захід» приземлили сім російських ракет під час другої повітряної тривоги 22 жовтня. Частина з них знищена на Львівщині.