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Ракурс
Московиты довоевались – в Белгородской области начали сооружать «линию пригожина»

Московиты довоевались — в Белгородской области начали сооружать «линию пригожина»

22 окт 2022, 20:58
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росія довоювалася в Україні до того, що у її Бєлгородській області почали встановлювати оборонні споруди із бетонних блоків.





Губернатор цього російського регіону В’ячеслав Гладков опублікував фото блоків, які встановлюють в його області.

Московити довоювалися - у Бєлгородській області почали споруджувати «лінію пригожина»

Аналогічні бетонні блоки ПВК «Вагнера» зараз розміщує в анексованій Луганській області, створюючи лінію оборони проти української армії. Її назвали «лінією Вагнера», або «лінією пригожина».

Московити довоювалися - у Бєлгородській області почали споруджувати «лінію пригожина»

19 жовтня друг і так званий «кухар путіна» бізнесмен євген пригожин, який створив ПВК «Вагнера», заявив, що представник Андрій Богатов займається будівництвом «оборонних споруд» у Білгородській області. Також, додав пригожин, у регіоні буде сформовано «народне ополчення». Богатов уточнив, що воно складатиметься із добровольців.

ПВК «Вагнера» у жовтні розпочала будівництво оборонної лінії у Луганській області. Передбачається, що вона протягнеться на десятки кілометрів і прикриє підходи до Лисичанська та Луганська.

Для будівництва використовують розроблені в СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах московитського міноборони.

Досвід Другої світової війни показує, що вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані. Їх можна прорвати на вузькій ділянці чи обійти.

Источник: Ракурс


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