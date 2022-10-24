ВСУ уничтожили вражеские «Грады» на Запорожье. Фото: Генштаб

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Збройні сили України продовжують не лише відбивати ворожі атаки, але й влучними ударами завдають значних втрат противнику.

За 23 жовтня українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 жовтня.

Також командування підтвердило знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», а також евакуацію близько 70 поранених окупантів 22 жовтня в районі Михайлівки в Запорізькій області. А в окупованому Енергодарі росіяни здійснили ротацію особового складу на АЕС й заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Українська авіація 23 жовтня завдала 11 ударів по ворогу. Були уражені 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

А ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти загарбників.

А окупанти за 23 жовтня завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв майже 70 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» пояснив, чому до Білорусі прибувають російські військові. Зазначалося, що розгортання так званого регіонального угруповання військ — прикриття для бойової підготовки мобілізованих росіян на території білорусі.