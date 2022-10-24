Причины массового применения россией дронов Shahed-136 раскрыла разведка. Фото: poltava.to

https://racurs.ua/n176077-prichiny-massovogo-primeneniya-rossiey-dronov-shahed-136-raskryla-razvedka.html

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Масовані удари іранських дронів Shahed-136 по Україні — це спроби росії пробити українську протиповітряну оборону.

Цими безпілотниками-камікадзе окупанти намагаються замінити дефіцитні ракети, коли атакують цілі на всій території України. Однак українська протиповітряна оборона збиває все більше «шахідів». Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак таких БПЛА. Про це 24 жовтня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Зазначається, що ці безпілотні літальні апарати повільні, дуже шумні та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО. У Лондоні припускають, що москва витрачає велику кількість іранських дронів, щоб пробивати дедалі ефективнішу ППО України.

Швидше за все, вони використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає все більшим, — зазначають у британському оборонному відомстві.

Нагадаємо, 23 жовтня в Центрі національного спротиву заявили, що іранських інструкторів привезли до Білорусі. Там ці іноземці навчають російських військових та координують запуски безпілотників по об'єктах інфраструктури в Україні.