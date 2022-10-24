Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ возглавил Киевскую городскую военную администрацию

https://racurs.ua/n176096-eks-komanduuschiy-suhoputnymi-voyskami-vsu-vozglavil-kievskuu-gorodskuu-voennuu-administraciu.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив Cергія Попка очільником Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в указі глави держави від 24 жовтня.

У 2016−2019 роках Попко обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

На сайті Офісу президента заявили: глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Генерал-полковник Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Попко також проходив службу в Республіці Ірак.