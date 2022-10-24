Суд избрал меру пресечения подозреваемому в пособничестве россии Богуслаеву

https://racurs.ua/n176100-sud-izbral-meru-presecheniya-podozrevaemomu-v-posobnichestve-rossii-boguslaevu-video.html

Ракурс

Шевченківський районний суд Києва заарештував президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу на два місяці.

Таке рішення ухвалив суддя Дмитро Гонтар, інформує Watchers із зали суду.

Я задоволений рішенням суду. Це непорозуміння, викликане нашою діяльністю… усунено, — сказав Богуслаєв журналістам, поки його виводив конвой.

Упродовж наступних 60 днів, поки триватиме досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора.

«Ракурс» писав, що президент «Мотор Січі» Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору, з 2000 року має російське громадянство.

СБУ затримала Богуслаєва та начальника одного з департаментів «Мотор Січі» 22 жовтня. За даними слідства, керівництво заводу незаконно постачало авіадвигуни до рф — вертольоти з цими двигунами росіяни використовували під час вторгнення в Україну.