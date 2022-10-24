ВСУ получат новый тип БПЛА – что известно о PUMA-LE

https://racurs.ua/n176105-vsu-poluchat-novyy-tip-bpla-chto-izvestno-o-puma-le.html

Ракурс

Збройні сили України отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн грн.

Про це 24 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ці дрони мають звичайну та тепловізійну камери з шестикратним зумом та можуть виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. PUMA-LE долають відстань до 60 км, перебувають у повітрі близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 км.

Такі безпілотники є на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема у США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Закупівлею займається проект «Армія дронів», який збирає донати через платформу UNITED24.

На сайті компанії-виробника AeroVironment зазначено, що надлегкий безпілотний апарат має вагу 10,6 кг, запускається вручну або з катапульти. Розміщується пристрій у двох валізах для місії. Puma LE оснащений антеною стеження дальньої дії, що дозволяє використовувати його не тільки для польотів над сушею, а й над морем.

Конструкція передбачає додатковий відсік для розміщення корисного навантаження вагою 1,5 кг. Оператори цього ударного дрона зможуть перемикатися між Mantis i45 та опціональним Mantis i45 N для проведення денних і нічних операцій.