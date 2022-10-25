Грибники нашли растяжку оккупантов в лесу на Киевщине

https://racurs.ua/n176137-gribniki-nashli-rastyajku-okkupantov-v-lesu-na-kievschine-video.html

Ракурс

Розтяжку окупантів виявили грибники у лісі в Макарівському районі Київської області. Двоє чоловіків збирали гриби та натрапили на вбивчий «подарунок» з двома гранатами від воєнних злочинців.

Спеціально для грибників — Жодних «ми акуратно», ніяких «та тут росіян не було», — наголошує Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Відео небезпечної знахідки Стратком ЗСУ поширив 25 жовтня. Чоловіки зазначили, що розтяжку помітили у траві випадково, оскільки біля неї виросли гриби. Вона була майже непомітна.

Про збирання грибів потрібно забути щонайменше на кілька років до повного розмінування. Жодних «ми акуратно», ніяких «та тут росіян не було». Акуратно у вас не вийде, а розтяжки можуть ставити не лише військові росії, а й диверсанти, — йдеться під відео.

Чоловіки на відео зазначили, що неподалік лісу знаходиться село.

Нагадаємо, поліція виявила в лісі на Київщині тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка. Правоохоронці знайшли загиблого біля селища Немішаєве. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.