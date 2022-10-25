Штайнмайеру пришлось идти в укрытие во время посещения Черниговщины

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час відвідин Корюківки у Чернігівській області був змушений вирушити в укриття через повітряну тривогу. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ та місцевими мешканцями. Продовжити бесіду довелося у бомбосховищі.

Це дало нам особливо чітке уявлення про ті умови, в яких щодня тут живуть люди, — сказав Штайнмайєр, якому довелося півтори години провести в укритті.

Президент Німеччини прибув 25 жовтня до Києва. Це його перший візит до України від початку війни. Раніше його поїздка відкладалася з міркувань безпеки.

Штайнмайєр запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Берліна у політичному, фінансовому та гуманітарному аспектах, а також відзначив мужність та сміливість українців.

Я з великим захопленням дивлюся на мужність, відвагу, непохитність людей по всій Україні: на фронті на сході, у містах та сільській місцевості, а також у звільнених регіонах, — запевнив глава Німеччини.

Нагадаємо, торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили.