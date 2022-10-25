Нацгвардейцы ликвидировали отряд вагнеровцев, одного взяли в плен

https://racurs.ua/n176135-nacgvardeycy-likvidirovali-otryad-vagnerovcev-odnogo-vzyali-v-plen-video.html

Ракурс

Військовослужбовці четвертої бригади Національної гвардії України, відомого також як Бригада швидкого реагування НГУ, знищили загін воєнних злочинців зі складу приватної армії володимира путіна — ПВК «Вагнер». Нацгвардійці також взяли в полон одного з російських солдатів.

Про це 25 жовтня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Полоненим виявився зек, якого мобілізували в ряди «вагнерівців» з тюрми.