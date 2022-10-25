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Ракурс
Нацгвардейцы ликвидировали отряд вагнеровцев, одного взяли в плен

Нацгвардейцы ликвидировали отряд вагнеровцев, одного взяли в плен (ВИДЕО)

25 окт 2022, 15:56
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Військовослужбовці четвертої бригади Національної гвардії України, відомого також як Бригада швидкого реагування НГУ, знищили загін воєнних злочинців зі складу приватної армії володимира путіна — ПВК «Вагнер». Нацгвардійці також взяли в полон одного з російських солдатів.





Про це 25 жовтня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Полоненим виявився зек, якого мобілізували в ряди «вагнерівців» з тюрми.

Источник: Ракурс


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