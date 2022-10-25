Ракурсhttps://racurs.ua/
Нацгвардійці знищили загін вагнерівців, одного взяли в полон
Нацгвардійці знищили загін вагнерівців, одного взяли в полон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176135-nacgvardiyci-znyschyly-zagin-vagnerivciv-odnogo-vzyaly-v-polon-video.htmlРакурс
Військовослужбовці четвертої бригади Національної гвардії України, відомого також як Бригада швидкого реагування НГУ, знищили загін воєнних злочинців зі складу приватної армії володимира путіна — ПВК «Вагнер». Нацгвардійці також взяли в полон одного з російських солдатів.
Про це 25 жовтня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.
Полоненим виявився зек, якого мобілізували в ряди «вагнерівців» з тюрми.
.