Ракурсhttps://racurs.ua/
Что будет с Крымом в случае подрыва Каховской ГЭС, указал Данилов
Что будет с Крымом в случае подрыва Каховской ГЭС, указал Даниловhttps://racurs.ua/n176150-chto-budet-s-krymom-v-sluchae-podryva-kahovskoy-ges-ukazal-danilov.htmlРакурс
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов оцінив загрозу підриву росією дамби Каховської ГЕС. Зокрема, він згадав про тимчасово окупований Крим.
Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея з водопостачанням в Крим зникне років на 10−15, а може й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води, — зазначив Данілов в інтервʼю для британського Sky News.
Секретар РНБО уточнив, що росіяни замінували Каховську ГЕС дуже «великою кількістю вибухівки». Раніше з’явилися версії, що кремль може підірвати дамбу, щоб зупинити просування Збройних сил України у напрямку Херсона.
.