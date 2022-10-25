Що буде з Кримом у разі підриву Каховської ГЕС, вказав Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов оцінив загрозу підриву росією дамби Каховської ГЕС. Зокрема, він згадав про тимчасово окупований Крим.

Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея з водопостачанням в Крим зникне років на 10−15, а може й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води, — зазначив Данілов в інтервʼю для британського Sky News.