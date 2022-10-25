росія готує дискредитаційну кампанію проти рухів корінних народів — ГУР

https://racurs.ua/ua/n176149-rosiya-gotuie-dyskredytaciynu-kampaniu-proty-ruhiv-korinnyh-narodiv-gur.html

Ракурс

Спецслужби росії готують масштабну дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів корінних народів, які мешкають на території країни-агресора.

Про це 25 жовтня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як вказують українські розвідники, кремль активує наявних «агентів впливу» — як у самій росії, так і за її межами, зокрема в Україні. Вони доноситимуть до «широких мас» думку, що будь-які національні рухи в росії апріорі є агресивними, терористичними або навіть нацистськими.

Мета цієї інформаційної кампанії — зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови та культури.

Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям — несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує. А також виявлення прихованих «агентів впливу» під виглядом «лідерів думок», — зазначили у ГУР.

В розвідці уточнили, що влада рф прагне дискредитувати народи рф, які потерпають від російського імперіалізму, у першу чергу — народи Кавказу, зокрема чеченську опозицію.