Украина получит первые комплексы ПВО NASAMS, фото: Ministerie van Defensie

https://racurs.ua/n176156-kompleksy-nasams-uje-peredali-ukraine-smi.html

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В Україні невдовзі розгорнуть перші комплекси ППО NASAMS.

Про це в ефірі американського телебачення заявив гендиректор компанії-виробника Raytheon Technologies Грег Хейз, повідомляє видання Defense News.

За словами Хейза, дві установки вже передали уряду кілька тижнів тому.

Раніше влада США обіцяла передати Україні два комплекси NASAMS протягом декількох тижнів і ще шість протягом більш тривалого періоду часу. Офіційні особи Пентагону заявляли, що перші NASAMS вдалося придбати швидко, оскільки основна частина систем уже була виготовлена.

Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти (удосконаленою ракетою «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 — ред.) і може збити все в небі, від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів, — зазначає Хейс.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News заявив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS. Згодом у Зеленського уточнили, що Україна отримала від США згоду на передачу NASAMS, а не самі системи ППО.

Джерело: Defense News