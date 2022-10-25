Ракурсhttps://racurs.ua/
Украину, Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО в Бухаресте
Украину, Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО в Бухарестеhttps://racurs.ua/n176153-ukrainu-finlyandiu-i-shveciu-priglasili-na-sammit-nato-v-buhareste.htmlРакурс
Україна, Фінляндія, Швеція, Молдова, Грузія та Боснія і Герцеговина запрошені взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Захід відбудеться у Бухаресті 29−30 листопада.
Про це 25 жовтня повідомило румунське видання Agerpres із посиланням на офіційні джерела.
В рамках зустрічі дипломати проведуть чотири сесії, присвячені:
реалізації рішень, ухвалених на саміті Північноатлантичного альянсу у Мадриді;
війні в Україні;
енергетичній безпеці;
зміцненню партнерства.
Румунія вперше приймає зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У 2008 році ця країна вже приймала саміт НАТО.
Нагадаємо, офіційний Бухарест прискорить оборонні закупівлі та активізує переговори з країнами узбережжя Чорного моря, щоб протистояти потенційним наслідкам війни росії проти України для регіону.
.