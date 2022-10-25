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Україну, Фінляндію і Швецію запросили на саміт НАТО в Бухаресті
Україну, Фінляндію і Швецію запросили на саміт НАТО в Бухарестіhttps://racurs.ua/ua/n176153-ukrayinu-finlyandiu-i-shveciu-zaprosyly-na-samit-nato-v-buharesti.htmlРакурс
Україна, Фінляндія, Швеція, Молдова, Грузія та Боснія і Герцеговина запрошені взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Захід відбудеться у Бухаресті 29−30 листопада.
Про це 25 жовтня повідомило румунське видання Agerpres із посиланням на офіційні джерела.
В рамках зустрічі дипломати проведуть чотири сесії, присвячені:
реалізації рішень, ухвалених на саміті Північноатлантичного альянсу у Мадриді;
війні в Україні;
енергетичній безпеці;
зміцненню партнерства.
Румунія вперше приймає зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У 2008 році ця країна вже приймала саміт НАТО.
Нагадаємо, офіційний Бухарест прискорить оборонні закупівлі та активізує переговори з країнами узбережжя Чорного моря, щоб протистояти потенційним наслідкам війни росії проти України для регіону.
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