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Україну, Фінляндію і Швецію запросили на саміт НАТО в Бухаресті

Україну, Фінляндію і Швецію запросили на саміт НАТО в Бухаресті

25 жов 2022, 22:55
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Україна, Фінляндія, Швеція, Молдова, Грузія та Боснія і Герцеговина запрошені взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Захід відбудеться у Бухаресті 29−30 листопада.





Про це 25 жовтня повідомило румунське видання Agerpres із посиланням на офіційні джерела.

В рамках зустрічі дипломати проведуть чотири сесії, присвячені:

  • реалізації рішень, ухвалених на саміті Північноатлантичного альянсу у Мадриді;

  • війні в Україні;

  • енергетичній безпеці;

  • зміцненню партнерства.

Румунія вперше приймає зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У 2008 році ця країна вже приймала саміт НАТО.

Нагадаємо, офіційний Бухарест прискорить оборонні закупівлі та активізує переговори з країнами узбережжя Чорного моря, щоб протистояти потенційним наслідкам війни росії проти України для регіону.

Джерело: Ракурс


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