Україну, Фінляндію і Швецію запросили на саміт НАТО в Бухаресті

https://racurs.ua/ua/n176153-ukrayinu-finlyandiu-i-shveciu-zaprosyly-na-samit-nato-v-buharesti.html

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Україна, Фінляндія, Швеція, Молдова, Грузія та Боснія і Герцеговина запрошені взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Захід відбудеться у Бухаресті 29−30 листопада.

Про це 25 жовтня повідомило румунське видання Agerpres із посиланням на офіційні джерела.

В рамках зустрічі дипломати проведуть чотири сесії, присвячені:

реалізації рішень, ухвалених на саміті Північноатлантичного альянсу у Мадриді;

війні в Україні;

енергетичній безпеці;

зміцненню партнерства.

Румунія вперше приймає зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У 2008 році ця країна вже приймала саміт НАТО.

Нагадаємо, офіційний Бухарест прискорить оборонні закупівлі та активізує переговори з країнами узбережжя Чорного моря, щоб протистояти потенційним наслідкам війни росії проти України для регіону.