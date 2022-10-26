Рашисты усилили свою черноморскую группировку подводной лодкой с ракетами

Российская группировка в Черном море продолжает угрожать украинцам, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n176160-rashisty-usilili-svou-chernomorskuu-gruppirovku-podvodnoy-lodkoy-s-raketami.html

Ракурс

У Чорному морі російське корабельне угруповання зменшилося до дев’яти кораблів, проте якісно посилилося підводним човном. Таким чином, наразі напоготові у Чорному морі перебувають три ракетоносії ворога, один з яких підводний. Загалом ці кораблі можуть запустити 20 крилатих ракет «Калібр».

Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляється у зведенні Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що на морі триває шторм, тож слід бути обережними під час прогуляно узбережжям — зберігається мінна небезпека, а ворог досі остаточно не відмовився від планів захоплення південних регіонів України й тримає в морі три великі десантні кораблі.