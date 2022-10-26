Рашисты усилили свою черноморскую группировку подводной лодкой с ракетами

Рашисты усилили свою черноморскую группировку подводной лодкой с ракетамиhttps://racurs.ua/n176160-rashisty-usilili-svou-chernomorskuu-gruppirovku-podvodnoy-lodkoy-s-raketami.htmlРакурс
У Чорному морі російське корабельне угруповання зменшилося до дев’яти кораблів, проте якісно посилилося підводним човном. Таким чином, наразі напоготові у Чорному морі перебувають три ракетоносії ворога, один з яких підводний. Загалом ці кораблі можуть запустити 20 крилатих ракет «Калібр».
Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляється у зведенні Оперативного командування «Південь».
Зазначається, що на морі триває шторм, тож слід бути обережними під час прогуляно узбережжям — зберігається мінна небезпека, а ворог досі остаточно не відмовився від планів захоплення південних регіонів України й тримає в морі три великі десантні кораблі.
Але не піддавайтесь паніці, оперативно і правильно дійте за сигналами тривог, бережіть своє життя і свідомість від абсурдних вкидів рашистської пропаганди, — наголошують в ОК «Південь». — Про виявлені підозрілих та вибухонебезечних предметів оперативно повідомте компетентні органи, намагайтеся до їх прибуття убезпечити себе і оточуючих.