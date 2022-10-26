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Ракурс
Російське угруповання у Чорному морі продовжує загрожувати українцям, фото: ТАСС

Рашисти посилили своє чорноморське угруповання підводним човном з ракетами

26 жов 2022, 10:36
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У Чорному морі російське корабельне угруповання зменшилося до дев’яти кораблів, проте якісно посилилося підводним човном. Таким чином, наразі напоготові у Чорному морі перебувають три ракетоносії ворога, один з яких підводний. Загалом ці кораблі можуть запустити 20 крилатих ракет «Калібр».





Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляється у зведенні Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що на морі триває шторм, тож слід бути обережними під час прогуляно узбережжям — зберігається мінна небезпека, а ворог досі остаточно не відмовився від планів захоплення південних регіонів України й тримає в морі три великі десантні кораблі.

Але не піддавайтесь паніці, оперативно і правильно дійте за сигналами тривог, бережіть своє життя і свідомість від абсурдних вкидів рашистської пропаганди, — наголошують в ОК «Південь». — Про виявлені підозрілих та вибухонебезечних предметів оперативно повідомте компетентні органи, намагайтеся до їх прибуття убезпечити себе і оточуючих.

Джерело: Ракурс


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