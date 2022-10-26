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Понад 68 тис. рашистів вже ліквідували захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

480 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

26 жов 2022, 09:55
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 68 тис. 900 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 628 танків;
  • 5 тис. 351 бойову броньовану машину;
  • 1 тис. 686 одиниць артилерійських систем;
  • 379 одиниць РСЗВ;
  • 192 одиниці засобів ППО;
  • 271 літак;
  • 248 гелікоптерів;
  • 1 тис. 379 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 350 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 149 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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