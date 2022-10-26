Понад 68 тис. рашистів вже ліквідували захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176159-480-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 68 тис. 900 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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