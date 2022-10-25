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Ракурс
ЗСУ знищили підрозділ псковських десантників на Херсонщині

ЗСУ знищили підрозділ псковських десантників на Херсонщині (ВІДЕО)

25 жов 2022, 21:57
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Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили підрозділ псковських десантників на Херсонщині. Про це 25 жовтня повідомило у Фейсбук командування ДШВ ЗСУ.





Десантники продовжують звільняти південь України та знищувати підрозділи вдв країни-агресора. На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ… ефективно знищили військову техніку та особовий склад одного з підрозділів псковської повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації, — вказали в командування ДШВ ЗСУ.

Захисники України пообіцяли, що так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу землю.

Джерело: Ракурс


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