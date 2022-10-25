Штайнмаєр розповів Зеленському, яку зброю отримає Україна

https://racurs.ua/ua/n176152-shtaynmaier-rozpoviv-zelenskomu-yaku-zbrou-otrymaie-ukrayina.html

Ракурс

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS та чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Німеччина надасть Україні ще дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем протиповітряної оборони, — вказав Штайнмайєр на брифінгу після зустрічі із Зеленським.

Також президент Німеччини додав, звертаючись до Зеленського:

Я згоден з вами, що потрібен справедливий мир. Мир, який хоче путін, може спричинити нову війну.

Зеленський також подякував Німеччині за її вклад у боротьбу проти країни-агресора.

Внесок Німеччини в наш шлях до миру і відновлення територіальної цілісності — дуже вагомий, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в середині жовтня Німеччина анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну. Раніше Київ отримав першу німецьку систему ППО IRIS-T та ще чотири американські системи HIMARS. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.