ВСУ уничтожили подразделение псковских десантников на Херсонщине

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Ракурс

Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили підрозділ псковських десантників на Херсонщині. Про це 25 жовтня повідомило у Фейсбук командування ДШВ ЗСУ.

Десантники продовжують звільняти південь України та знищувати підрозділи вдв країни-агресора. На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ… ефективно знищили військову техніку та особовий склад одного з підрозділів псковської повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації, — вказали в командування ДШВ ЗСУ.

Захисники України пообіцяли, що так буде з кожним, хто прийшов з війною на нашу землю.