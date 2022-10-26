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Ракурс
Понад 400 дітей в Україні вже стали жертвами російського вторгнення

430 дітей стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

26 жов 2022, 09:25
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В Україні вже 430 дітей загинули та щонайменше 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.





Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 419;
  • Харківській області — 260;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 70;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 58;
  • Дніпропетровській області — 31.

Зокрема, 24 жовтня внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської територіальної громади Херсонської області було поранено п’ятирічну дівчинку.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 677 закладів освіти, 331 з них зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


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