Понад 400 дітей в Україні вже стали жертвами російського вторгнення

https://racurs.ua/ua/n176158-430-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

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В Україні вже 430 дітей загинули та щонайменше 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 419;

Харківській області — 260;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 70;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 58;

Дніпропетровській області — 31.

Зокрема, 24 жовтня внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської територіальної громади Херсонської області було поранено п’ятирічну дівчинку.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 677 закладів освіти, 331 з них зруйновано повністю.