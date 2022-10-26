Кількість порушених проти колаборантів кримінальних справ назвали у МВС

Проти колаборантів порушили вже понад 1,7 тис. кримінальних справ

https://racurs.ua/ua/n176157-kilkist-porushenyh-proty-kolaborantiv-kryminalnyh-sprav-nazvaly-u-mvs.html

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В Україні проти колаборантів, які погодилися співпрацювати з російськими загарбниками, відкрили вже 1 тис. 777 кримінальних проваджень.

Зокрема, на Донеччині, починаючи з кінця вересня, на деокупованих територіях було викрито понад 200 осіб, які причетні або можуть бути причетними до співпраці з окупантами. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомляє агентство «Укрінформ».

Єнін додав, що після ЗСУ на звільнені території першою заходить поліція і під час стабілізаційних заходів «під пильне око правоохоронців потрапляють і можливі колаборанти».

Наприклад, на Харківщині за минулу добу до територіальних підрозділів поліції було доставлено 14 таких осіб, — зазначив він. — Зокрема, щодо жительки Балаклії Ізюмського району було відкрито кримінальне провадження за відповідною статтею. Слідство встановило, що вона погодилася на співпрацю з окупаційною владою і очолила там ліцей.

Джерело: «Укрінформ»