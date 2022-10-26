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Более 68 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины, фото: Генштаб ВСУ
480 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176159-480-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 68 тис. 900 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 628 танків;
- 5 тис. 351 бойову броньовану машину;
- 1 тис. 686 одиниць артилерійських систем;
- 379 одиниць РСЗВ;
- 192 одиниці засобів ППО;
- 271 літак;
- 248 гелікоптерів;
- 1 тис. 379 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 350 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 149 одиниць спеціальної техніки.
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