Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ракетний удар по Дніпру - уламки впали на АЗС, двоє людей загинули

Ракетний удар по Дніпру — уламки впали на АЗС, двоє людей загинули (ВІДЕО)

25 жов 2022, 22:15
999

Ракетний удар нанесли ввечері 25 жовтня воєнні злочинці росії по Дніпру. Внаслідок падіння уламка однієї з ракет зайнялася автозаправна станція БРСМ.





Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню, — повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше підтвердив факт «прильоту». Також він повідомив про двох загиблих.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів