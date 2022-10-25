Ракетний удар по Дніпру - уламки впали на АЗС, двоє людей загинули

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Ракетний удар нанесли ввечері 25 жовтня воєнні злочинці росії по Дніпру. Внаслідок падіння уламка однієї з ракет зайнялася автозаправна станція БРСМ.

Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню, — повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше підтвердив факт «прильоту». Також він повідомив про двох загиблих.